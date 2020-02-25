Температура в Приморье поднимется до +5 градусов

25 Февр. 2020 2020-02-25T00:55:13+03:00

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Приморские синоптики рассказали, что 25 февраля в крае преимущественно без осадков. На погоду влияет поле повышенного атмосферного давления. Температура воздуха от -7 до +5 градусов, сообщает портал "Примпогода". Северо-западный ветер преимущественно умеренный.

Переменную облачность установили во Владивостоке. Осадков сегодня не ожидается. Ветер направляется с севера и северо-запада, в течение дня может разойтись от умеренного до сильного. Температура воздуха от 0 до -2 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах застыла гололедица. Ветер дует с запада и северо-запада по силе - умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2 градуса, утром в несколько раз морознее.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха плюсовая: от 0 до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU