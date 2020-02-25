"Как же это достало": владивостокцы о 6-балльных пробках в городе

25 Февр. 2020 2020-02-25T02:35:26+03:00

Спешащие на работу и учебу горожане не могут сдержать возмущение

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Утро 25 февраля встретило владивостокцев транспортным коллапсом. Согласно сервису "Яндекс", в городе стоят 6-балльные пробки. Спешащие на работу и учебу горожане не могут сдержать возмущение и пишут комментарии на онлайн картах.

Самым проблемным участком сегодня, как впрочем и каждый день, стал проспект 100-летия. Дороги в обе стороны выделены жирными красными линиями. Заторы также наблюдаются на таких проспектах как: Некрасовский, Красного Знамени, Океанский. Не может "порадовать" жителей и замедленное движение на Золотом мосту со стороны Русского острова. Кроме того, пробки зарегистрированы на таких улицах как: Луговая, Светланская, Всеволода Сибирцева, Гоголя, Шилкинская.

- "Опять все колом", "Как же это достало", - пишут владивостокцы на карте 2ГИС.

ИСТОЧНИК KP.RU