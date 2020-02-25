2020-02-25T02:35:26+03:00
Общество

"Как же это достало": владивостокцы о 6-балльных пробках в городе

Спешащие на работу и учебу горожане не могут сдержать возмущение
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке транспортный коллапс. Карта: "Яндекс"Во Владивостоке транспортный коллапс. Карта: "Яндекс"
Изменить размер текста:

Утро 25 февраля встретило владивостокцев транспортным коллапсом. Согласно сервису "Яндекс", в городе стоят 6-балльные пробки. Спешащие на работу и учебу горожане не могут сдержать возмущение и пишут комментарии на онлайн картах.

Самым проблемным участком сегодня, как впрочем и каждый день, стал проспект 100-летия. Дороги в обе стороны выделены жирными красными линиями. Заторы также наблюдаются на таких проспектах как: Некрасовский, Красного Знамени, Океанский. Не может "порадовать" жителей и замедленное движение на Золотом мосту со стороны Русского острова. Кроме того, пробки зарегистрированы на таких улицах как: Луговая, Светланская, Всеволода Сибирцева, Гоголя, Шилкинская.

- "Опять все колом", "Как же это достало", - пишут владивостокцы на карте 2ГИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед
"Как же это достало": владивостокцы о 6-балльных пробках в городе
Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь
Температура в Приморье поднимется до +5 градусов
Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд