Приморский «Адмирал» сменил гендиректора

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:43:52+03:00

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В приморском хоккейном клубе «Адмирал» произошли очередные кадровые перестановки. Новым генеральным директором стал Спартак Блягоз, сменив на посту Александра Смирнова, который занимал эту должность с мая 2019 года.

Спартак Блягоз с прошлого года работал в «Адмирале» заместителем генерального директора. Его предшественник – Александр Смирнов возглавил Спортивный центр. Как сообщает пресс-служба клуба, помимо хоккейной команды «Адмирал» в него также вошли волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб «Владивостокские тигры».

«Адмирал» назвал имя нового генерального директора. Фото: hcadmiral.ru

До хоккейного клуба Спартак Александрович был гендиректором футбольного клуба «Луч». Новый гендиректор успел поработать на руководящих должностях в крупных торговых предприятиях Дальнего Востока и агрохолдинге «Пиканта».

26 февраля «Адмирал» встретится на льду с «Нефтехимиком». Матч станет последним в этом сезоне чемпионата КХЛ. Сейчас команда находится на предпоследнем – 11-ом месте конференции «Восток», поэтому несмотря на исход встречи, шансов на выход в плей-офф в этом году уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU