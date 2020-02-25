2020-02-25T04:43:52+03:00
Общество

Приморский «Адмирал» сменил гендиректора

Хоккейный клуб возглавил Спартак Блягоз
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В хоккейном клубе очередные кадровые перестановкиВ хоккейном клубе очередные кадровые перестановкиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

В приморском хоккейном клубе «Адмирал» произошли очередные кадровые перестановки. Новым генеральным директором стал Спартак Блягоз, сменив на посту Александра Смирнова, который занимал эту должность с мая 2019 года.

Спартак Блягоз с прошлого года работал в «Адмирале» заместителем генерального директора. Его предшественник – Александр Смирнов возглавил Спортивный центр. Как сообщает пресс-служба клуба, помимо хоккейной команды «Адмирал» в него также вошли волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб «Владивостокские тигры».

«Адмирал» назвал имя нового генерального директора. Фото: hcadmiral.ru

«Адмирал» назвал имя нового генерального директора. Фото: hcadmiral.ru

До хоккейного клуба Спартак Александрович был гендиректором футбольного клуба «Луч». Новый гендиректор успел поработать на руководящих должностях в крупных торговых предприятиях Дальнего Востока и агрохолдинге «Пиканта».

26 февраля «Адмирал» встретится на льду с «Нефтехимиком». Матч станет последним в этом сезоне чемпионата КХЛ. Сейчас команда находится на предпоследнем – 11-ом месте конференции «Восток», поэтому несмотря на исход встречи, шансов на выход в плей-офф в этом году уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед
"Как же это достало": владивостокцы о 6-балльных пробках в городе
Новый мэр Артема рассказал, почему в городе потух Вечный огонь
Температура в Приморье поднимется до +5 градусов
Кража среди белого дня: в Приморье вор вынес из дома даже продукты
«Ну хоть пришвартовали»: в Приморье заметили автомобиль припаркованный в море
Приморец пойдет под суд за убийство знакомого
Редкое природное явление зафиксировали ученые в Приморье
Лихач из Артема стал виновником лобового столкновения
Тепло и без осадков: погода на 24 февраля
Поиски двух подруг, исчезнувших по дороге из школы в Приморье, прекращены
Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»
Нельзя допустить, чтобы политическая ангажированность и предвзятость вредили глобальным общественным интересам
Человек VS машина: приморский богатырь взял на буксир восьмитонный «Урал»
Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон
В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей
Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока
Придавил, как букашку: военный «Урал» спровоцировал ДТП во Владивостоке
Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд