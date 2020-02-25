Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лучегорске пожарным пришлось спасать от распространения огня жильцов многоэтажки, расположенной в 4-ом микрорайоне. Сразу на трех этажах дома загорелись щитки. Благодаря бдительности очевидцев и оперативным действиям огнеборцев, обошлось без пострадавших.

Очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу Пожарского муниципального района 24 февраля в 21.35. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по ПК, брандмейстеры приехали на место происшествия уже через 2 минуты. Из-за сильного задымления во всем подъезде пришлось задействовать звено газодымозащитной службы.

Уже спустя 3 минуты огнеборцы локализовали возгорание электрических щитков. А в 21:44 пожар удалось полностью потушить. На вызов приезжали 5 брандмейстеров и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU