2020-02-25T06:26:50+03:00
Происшествия

Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах

От действий грабителей пострадали больше 20 человек
Милана СОКОЛ
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Мужчины орудовали на чужих дачахМужчины орудовали на чужих дачахФото: Милана СОКОЛ
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Сразу пятеро приморцев поймались на кражах, да еще и с проникновением в чужие жилища. Как оказалось, мужчины промышляли воровством из дачных домиков и это приносило довольно неплохие «дивиденды». Злоумышленникам удалось подзаработать больше миллиона рублей.

Пять мужчин в возрасте от 20 до 53 лет, пользовались отсутствием хозяев дач, обворовывая их домики. В полицию обратился пострадавший дачник, который рассказал, что кто-то ограбил его дом, расположенный на территории одного из садоводческих товариществ урочища Кипарисово Надеждинского района.

Неизвестные взломали окно на даче и украли личные вещи хозяина. Потерю мужчина оценил в 57,5 тысяч рублей. Полицейским удалось найти подозреваемых. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчины приезжали к заранее выбранной даже на машине. Предпочтение грабители отдавали электроинструментам, которые легко можно продать.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, задержанные во всем сознались. Более того, мужчины оказались причастны к 23 ограблениям дач. Теперь любителям легкой наживы грозит до 6 лет тюрьмы. Полицейские взяли одного из грабителей под стражу его четверо подельников находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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