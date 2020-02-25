Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу пятеро приморцев поймались на кражах, да еще и с проникновением в чужие жилища. Как оказалось, мужчины промышляли воровством из дачных домиков и это приносило довольно неплохие «дивиденды». Злоумышленникам удалось подзаработать больше миллиона рублей.

Пять мужчин в возрасте от 20 до 53 лет, пользовались отсутствием хозяев дач, обворовывая их домики. В полицию обратился пострадавший дачник, который рассказал, что кто-то ограбил его дом, расположенный на территории одного из садоводческих товариществ урочища Кипарисово Надеждинского района.

Неизвестные взломали окно на даче и украли личные вещи хозяина. Потерю мужчина оценил в 57,5 тысяч рублей. Полицейским удалось найти подозреваемых. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчины приезжали к заранее выбранной даже на машине. Предпочтение грабители отдавали электроинструментам, которые легко можно продать.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, задержанные во всем сознались. Более того, мужчины оказались причастны к 23 ограблениям дач. Теперь любителям легкой наживы грозит до 6 лет тюрьмы. Полицейские взяли одного из грабителей под стражу его четверо подельников находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU