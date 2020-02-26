2020-02-26T07:15:22+03:00
Общество

При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа

О местонахождении мальчика ничего неизвестно со вчерашнего дня
Кристина ГРИН
Поделиться:
Мальчик ушел из дома вчера утром, но обратно так и не вернулся. Фото: Примпоиск.Мальчик ушел из дома вчера утром, но обратно так и не вернулся. Фото: Примпоиск.
Изменить размер текста:

В ЗАТО Фокино пропал 14-летний Роман. Вчера, 25 февраля, он ушел из дома и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Мальчик словно сквозь землю провалился. Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те просят оказать содействие неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Романа или знаете, где он может находиться.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка с зелено-голубыми вставками, красно-серые кроссовки, серые брюки.

При себе имел: школьный портфель.

Если вы обладаете какой-либо информацией о Романе, позвоните по телефонам: 8 (42339) 2-44-52, 2-45-53 – МОМВД России по ЗАТО г. Фокино или 102–полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа
Дефицит бюджета Приморья вырос до 20 миллиардов рублей
Из-за угрозы взрыва бомбы из школ и гимназий Владивостока эвакуируют детей
Сотрудники ФСБ планируют предотвратить «террористический акт» у «Калины Молл» во Владивостоке
Слишком дорогая шутка: пьяный парень из Владивостока забавы ради «заминировал» кафе
Девушка из Владивостока получила в подарок от галантного мужчины переломы ключицы и ребер
Хорошо стоим: Владивосток сковали утренние заторы
Гололедица и местами снег – синоптики рассказали о погоде в Приморье
Стаи бродячих собак пугают жителей нового микрорайона Владивостока
Во Владивостоке пожилой пешеход попал в реанимацию из-за собственной беспечности
Спасатели во Владивостоке вынесли из огня троих человек, один скончался
Выбраны компании для капитального ремонта дорог во Владивостоке
Приморцу проткнула живот собственная жена
Застолье жителей Приморья в приемном покое больницы в День защитника Отечества закончилось убийством
За ДТП ответишь: приморец врезался в иномарку и за ним устроили вооруженную погоню
Модель из Владивостока показала всей России красоты Русского моста
Просто хотел нормально передвигаться, за любовь к авто приморцу грозит до 5 лет
Пятеро приморцев обогатились на миллион, промышляя на чужих дачах
Горящие электрощитки в жилом доме в Приморье чуть не привели к трагедии
Приморский «Адмирал» сменил гендиректора
Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед