При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:15:22+03:00

Мальчик ушел из дома вчера утром, но обратно так и не вернулся. Фото: Примпоиск.

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В ЗАТО Фокино пропал 14-летний Роман. Вчера, 25 февраля, он ушел из дома и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Мальчик словно сквозь землю провалился. Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те просят оказать содействие неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Романа или знаете, где он может находиться.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка с зелено-голубыми вставками, красно-серые кроссовки, серые брюки.

При себе имел: школьный портфель.

Если вы обладаете какой-либо информацией о Романе, позвоните по телефонам: 8 (42339) 2-44-52, 2-45-53 – МОМВД России по ЗАТО г. Фокино или 102–полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU