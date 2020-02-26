2020-02-26T07:54:15+03:00
Общество

Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге

Мужчина передал знакомому свою карту и попросил снять деньги, только вот наличных он так и не увидел
Кристина ГРИН
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Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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58-летний житель села Раковка обратился в отделение полиции с заявлением о краже. Он рассказал оперативникам о том, что оказался в неприятной ситуации в день заработной платы. Коллега сказал ему о том, что поедет в банк, чтобы снять наличные. Заявитель попросил его об услуге – снять и с его карточки деньги, чтобы тот не тратил время на поездку. Тот охотно согласился, получил карту приятеля, пин-код и поехал в намеченный пункт назначения. Только вот никаких денег мужчина от напарника так и не получил. В итоге ущерб он оценил в 14 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя.

- В отделе полиции задержанный признался в совершении кражи денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. – По статье «Кража» сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В отношении коллеги заявителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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