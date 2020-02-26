2020-02-26T08:22:46+03:00
Общество

Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток

Регион окажется во власти непогоды уже на этой недели
Кристина ГРИН
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Владивосток почувствует приближение циклона уже в субботу.Владивосток почувствует приближение циклона уже в субботу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На календаре уже конец февраля, но, как оказалось, это мало, что значит для жителей Приморья в плане погоды. Зима еще не готова полностью покинуть пост, поэтому на регион надвигается новый снежный циклон. Как отмечают специалисты, вихрь смещается над акваторией Японского моря и вскоре приблизится к региону. Отсюда на больше части края пройдет снег.

Больше всего достанется южному и восточному районам. На побережье усилится ветер. Циклон станет причиной похолодания. Ночные морозы будут в пределах -9-16 градусов. Опустятся и дневные температуры +1-4 градуса.

- В первый день весны погода в Приморье начнет налаживаться. Вихрь сместится на Японские острова, атмосферное давление над Приморьем будет расти, осадки в крае, в основном, прекратятся, лишь местами сохранится небольшой снег. Ночь станет холоднее, а днем при прояснениях станет теплее, чем в субботу, - отмечают в пресс-службе Примгидромета.

В субботу циклон похозяйничает и во Владивостоке. Ожидается снег и гололедица. Температуры воздуха практически не поменяются -4 0 градусов. В первый день весны в городе будет солнечно и прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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