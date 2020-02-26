Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:02:43+03:00

Раньше размер компенсации для такой категории граждан составлял всего 50%. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

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В среду депутатам Законодательного собрания представили проект закона, который касается компенсации затрат на вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно новому документу, многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, могут вернуть все деньги, потраченные на вывоз мусора. Как сообщает министерство труда и социальной политики, раньше размер компенсации для таких горожан составлял всего 50%, а сейчас все 100%.

- После перехода с 1 января 2020 года к новой системе регулирования в сфере обращения с ТКО оплата за данную услугу возрастает для многодетных семей. В связи с этим Губернатором было принято решение дополнительно поддержать такие семьи, – комментирует Светлана Красицкая, министр труда и соцразвития.

По данным пресс-службы правительства Приморья, в регионе проживают около 8,5 тысячи многодетных семей с таких доходом. Отмечается, что для оформления 100-процентной компенсации им не нужно никуда обращаться, их данные уже имеются в базе.

Важно отметить, что если в квартире вместе с многодетной семьей проживают родственники, то в квитанции будет указана отдельная сумма.

Информацию по всем мерам соцподдержки, действующим в Приморье, можно получить на «горячей линии» краевого Центра социальной поддержки населения по телефону: 8-800-30-22-145.

ИСТОЧНИК KP.RU