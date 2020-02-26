Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:36:39+03:00

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Вчера, 25 февраля, в доме, который расположен на улице Кирова в Артеме, найдено тело 40-летнего мужчины. Криминалисты, которые прибыли на место по вызову, установили, что на теле есть колото-резанные раны в области грудной клетки. Это говорит о том, что смерть наступила не естественным образом. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как оказалось, подозреваемой в совершении тяжкого преступления стала 41-летняя женщина.

- По версии следствия, между мужчиной и женщиной в ходе распития спиртных напитков произошла ссора. Во время ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужчины, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - От полученного ранения последний скончался.

В ведомстве отмечают, что сейчас силовики занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Изъято орудие преступления, допрошены свидетели, вскоре специалисты проведут экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU