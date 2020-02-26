Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:51:38+03:00

Подозреваемый нанес соседу не меньше 6 ударов по голове ногами и руками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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Случило все еще в мае прошлого года. 51-летний мужчина находился в квартире, которая расположена в доме по улице Ленинская в поселке городского типа Новошахтинский. В четырех стенах между ним и соседом вспыхнула ссора. Урегулировать конфликт никому из них не удалось. Как полагают следователи, причиной тому «личные неприязненные отношения».

Как итог дальневосточник до смерти забил оппонента. По предварительным данным, мужчина ударил 53-летнего соседа не меньше шести раз по голове ногами и руками.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU