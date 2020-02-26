2020-02-26T11:45:56+03:00
Общество

Еще один бывший чиновник Приморья «споткнулся» о взятку и попрощался со свободой

Экс-сотруднику администрации Находки придется еще и оплатить штраф – 2 миллиона 250 тысяч рублей
Кристина ГРИН
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Приморцы также запретили занимать определенные должности.Приморцы также запретили занимать определенные должности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Нет ничего более приторного, чем чиновник, испачкавший руки о взятку за торги на землю. Такая история приключилась с бывшим заместителем начальника управления землепользования и застройки администрации Находки. Должность он занимал всего год – с 2017 под 2018. Однако даже за это время он успел вступить на преступную дорожку и стать фигурантом уголовного дела.

Работал чиновник через посредника, предложившему гражданину, который обратился в мэрию за землей, за вознаграждение в размере 450 тысяч рублей беспрепятственно получить права на аренду. Сделка могла бы осуществиться, если бы не сотрудники ФСБ. Они пресекли преступление.

В итоге в отношении уже бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в крупном размере с вымогательством».

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в федеральной государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, военной и правоохранительной службе, со штрафом в размере 2 миллиона 250 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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