Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года

27 Февр. 2020 2020-02-27T02:01:43+03:00

На большей части региона сегодня без осадков

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Приморский край находится во власти повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе, по данным синоптиков, 27 февраля без осадков. Температуры воздуха от -8 до +4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Как отмечают специалисты портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -1+1 градуса. Ветер северный умеренный.

В Уссурийске переменная облачность. Осадки здесь также не прогнозируются. Днем -1+1 градус. Ветер северный, слабый до умеренного.

Без осадков сегодня и в Находке. Здесь переменная облачность. Дневные температуры воздуха в пределах +2+4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU