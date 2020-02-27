Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года
Приморский край находится во власти повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе, по данным синоптиков, 27 февраля без осадков. Температуры воздуха от -8 до +4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Как отмечают специалисты портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -1+1 градуса. Ветер северный умеренный.
В Уссурийске переменная облачность. Осадки здесь также не прогнозируются. Днем -1+1 градус. Ветер северный, слабый до умеренного.
Без осадков сегодня и в Находке. Здесь переменная облачность. Дневные температуры воздуха в пределах +2+4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU