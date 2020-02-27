2020-02-27T02:01:43+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года

На большей части региона сегодня без осадков
Кристина ГРИН
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В дальневосточной столице бушует северный ветер.В дальневосточной столице бушует северный ветер.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приморский край находится во власти повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе, по данным синоптиков, 27 февраля без осадков. Температуры воздуха от -8 до +4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Как отмечают специалисты портала Примпогода, в дальневосточной столице без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -1+1 градуса. Ветер северный умеренный.

В Уссурийске переменная облачность. Осадки здесь также не прогнозируются. Днем -1+1 градус. Ветер северный, слабый до умеренного.

Без осадков сегодня и в Находке. Здесь переменная облачность. Дневные температуры воздуха в пределах +2+4 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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