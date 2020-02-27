2020-02-27T02:47:26+03:00
Общество

Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины

На уловки продавца попались два человека
Кристина ГРИН
Поделиться:
Очередное преступление увеличило время его пребывания в колонии.Очередное преступление увеличило время его пребывания в колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Героем рассказа стал сиделец колонии, который все никак не мог исправиться. Сидя за решеткой, он решил заработать себе еще один срок, вероятно, уж больно нравилась ему тюрьма. В итоге он разместил в сети объявление о продаже машины марки Toyota Land Cruser 200. Очевидно, что никакой иномарки у осужденного не было. Несмотря на это, на уловки матерого мошенника попались два жители Амурской области. Они перевели ему на счет 14 тысяч рублей, но вот желанного коня они так и не заполучили.

В итоге в отношении нашего героя возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Накануне его судьбу вершил Шкотовский районный суд.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам за совершение в общей сложности более 70 эпизодов аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Год и 8 месяцев дали приморцу, укравшему строительные инструменты
В центре Владивостока столкнулись две иномарки, одна влетела в грузовик
В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице
Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья
Курящего приморца «спалили» в самолете
«228», или Как житель Владивостока поплатился за наркоторговлю 10 годами своей жизни
Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины
Поиски пропавшего в Фокино мальчика прекращены
Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года
Еще один бывший чиновник Приморья «споткнулся» о взятку и попрощался со свободой
Саперы проверили «заминированные» школы и гимназии Владивостока
Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа