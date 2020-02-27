Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины

27 Февр. 2020 2020-02-27T02:47:26+03:00

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Героем рассказа стал сиделец колонии, который все никак не мог исправиться. Сидя за решеткой, он решил заработать себе еще один срок, вероятно, уж больно нравилась ему тюрьма. В итоге он разместил в сети объявление о продаже машины марки Toyota Land Cruser 200. Очевидно, что никакой иномарки у осужденного не было. Несмотря на это, на уловки матерого мошенника попались два жители Амурской области. Они перевели ему на счет 14 тысяч рублей, но вот желанного коня они так и не заполучили.

В итоге в отношении нашего героя возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Накануне его судьбу вершил Шкотовский районный суд.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам за совершение в общей сложности более 70 эпизодов аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU