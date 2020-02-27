Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины
Героем рассказа стал сиделец колонии, который все никак не мог исправиться. Сидя за решеткой, он решил заработать себе еще один срок, вероятно, уж больно нравилась ему тюрьма. В итоге он разместил в сети объявление о продаже машины марки Toyota Land Cruser 200. Очевидно, что никакой иномарки у осужденного не было. Несмотря на это, на уловки матерого мошенника попались два жители Амурской области. Они перевели ему на счет 14 тысяч рублей, но вот желанного коня они так и не заполучили.
В итоге в отношении нашего героя возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Накануне его судьбу вершил Шкотовский районный суд.
- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам за совершение в общей сложности более 70 эпизодов аналогичных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU