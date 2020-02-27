«228», или Как житель Владивостока поплатился за наркоторговлю 10 годами своей жизни

27 Февр. 2020 2020-02-27T03:17:26+03:00

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Все случилось в июле 2018 года. Тогда житель Владивостока сбыл гашишное масло массой 0,97 грамма покупателю. Только вот дальневосточник не предполагал, что под маской покупателя скрывается человек в погонах, который действует в рамках мероприятия «Проверочная закупка». Невезение или роковое стечение обстоятельств не дали мужчине пожить на свободе. Вместе с тем, в его доме силовики нашли тот же гашиш весом 8,11 грамма. Шанса на прощение у наркоторговца не осталось.

В итоге в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

Приговор торговцы вынесли в Первореченском районном суде.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Местом отбытия наказания определена колония строгого режима.

В надзорном ведомстве сообщают, что приговор пока не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU