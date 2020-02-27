Курящего приморца «спалили» в самолете

27 Февр. 2020 2020-02-27T03:58:17+03:00

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Мужчина решил закурить в самолете, но его быстро «спалили». Другие пассажиры рейса «Пусан – Владивосток», почувствовав специфический запах, сообщили о нарушении бортпроводникам. Оказалось, что в кабине туалета засел 43-летний мужчина с сигаретами. Когда его попытались вразумить – попросили перестать дымить, он стал материть экипаж воздушного судна, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

За неподобающее поведение приморца задержали прямо в аэропорту имени Арсеньева. Полицейские составили несколько административных протоколов: по ч. 1 ст. 6.24, ч. 6 ст.11.17 и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте и мелкое хулиганство). В ближайшее время дела направят в суд. Курящего на борту самолета мужчину могут посадить на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU