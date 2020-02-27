2020-02-27T04:15:51+03:00
Общество

Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья

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Приморские электрические сети готовятся к приёму заявок на технологическое присоединение в Артёме. Филиал завершает строительство линии 6 кВ в районе ул. Павла Позднякова, ул. Евдокии Мартыненко и ул. Бориса Жогло, что позволит подключить к электроснабжению участки для многодетных семей.

Проблема с обеспечением электричеством участков в Артёме, выданных по краевой программе, остро стоит уже несколько лет. Своих распределительных сетей в этом районе у приморского филиала ДРСК не было, а с подключением к сетям смежной сетевой организации у собственников участков возникали сложности.

После введения ЛЭП 6 кВ в эксплуатацию энергетики приморского филиала ДРСК смогут приступить к технологическому присоединению заявителей льготной категории к своим сетям. Всего по программе выдано более 200 участков, в ближайшей перспективе энергетики смогут все их подключить к электроснабжению.

«Сейчас на объекте завершаются монтажные работы. В марте текущего года многодетные семьи, получившие участки по улицам Павла Позднякова, Евдокии Мартыненко и Бориса Жогло, могут обращаться к нам с заявками на подключение, - рассказывает Андрей Боровский, заместитель главного инженера филиала «Приморские электрические сети». – У нашей компании большой опыт работы с заявителями льготной категории. Этот вид технологического присоединения составляет около 90% от общего объема выполняемых компанией подключений».

В Артёмовском городском округе Приморские электрические сети в настоящее время в основном эксплуатируют энергообъекты 35-110 кВ, в перспективе компания намерена работать над расширением распределительной сети.

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Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья
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