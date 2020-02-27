2020-02-27T04:27:59+03:00
Происшествия

В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице

Злоумышленник подбежал со спины и вырвал сумку
Ангелина КРОВИНА
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В Артеме ограбили пожилую женщинуВ Артеме ограбили пожилую женщинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бабушку из Артема ограбили в районе улицы Фрунзе. Неизвестный подбежал к ней со спины и, вырвав сумку с деньгами, скрылся. 92-летняя женщина обратилась в полицию за помощью.

Правоохранители уже разыскали подозреваемого в грабеже мужчину. Им оказался бывший уголовник – 39-летний житель Спасска-Дальнего. В отделе он во всем признался и даже вернул похищенную сумку. Вот только денег в ней к тому времени не было. Как сказал задержанный: «Все потратил».

Впрочем, грабежом мужчина промышлял не впервой.

- В ходе дознания установлено, что в начале февраля задержанный совершил аналогичное преступление во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. - Также мужчину судили за наркопреступление, он находится на административном надзоре.

На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж. Ему избрали меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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