В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Бабушку из Артема ограбили в районе улицы Фрунзе. Неизвестный подбежал к ней со спины и, вырвав сумку с деньгами, скрылся. 92-летняя женщина обратилась в полицию за помощью.

Правоохранители уже разыскали подозреваемого в грабеже мужчину. Им оказался бывший уголовник – 39-летний житель Спасска-Дальнего. В отделе он во всем признался и даже вернул похищенную сумку. Вот только денег в ней к тому времени не было. Как сказал задержанный: «Все потратил».

Впрочем, грабежом мужчина промышлял не впервой.

- В ходе дознания установлено, что в начале февраля задержанный совершил аналогичное преступление во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. - Также мужчину судили за наркопреступление, он находится на административном надзоре.

На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж. Ему избрали меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU