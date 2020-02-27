2020-02-27T05:17:44+03:00
Общество

В центре Владивостока столкнулись две иномарки, одна влетела в грузовик

По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал [фото]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В центре Владивостока произошла авария. Фото: УМВД по Приморскому краюВ центре Владивостока произошла авария. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Две иномарки врезались друг в друга в центре Владивостока. Удар вынес одну из машин на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. По счастливому стечению обстоятельств, никто из участников аварии не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

Автомобиль «Ниссан Икстрейл» двигался со стороны железнодорожного вокзала в сторону главной площади Владивостока. Его попутчиком был «Ниссан Скайлайн», который рядом с 14 домом на Алеутской решил развернуться.

- От удара «Икстрейл» перевернулся. В свою очередь, «Скайлайн» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц Актрос».

Полицейские предполагают, что водитель перевернувшегося авто мог быть пьян. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался, на него составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Правоохранители будут проводить проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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