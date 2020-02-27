Год и 8 месяцев дали приморцу, укравшему строительные инструменты

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:32:20+03:00

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Мужчина из Владивостока пробрался на производственный цех и украл строительные инструменты. За свое преступление он отсидит 1 год и 8 месяцев в тюрьме. Срок будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Приморского края.

Коварный план по похищению строительных инструментов приморец решил воплотить в жизнь в ноябре прошлого года. Он заранее знал, где в цехе хранится техника, и как примерно можно пробраться в него пробраться. В день Х ему свезло. Мужчина смог незаметно прокрасться мимо сторожки охранника и без лишних глаз повредить окно на нижнем этаже здания. Забрав в цехе все, что ему было нужно, он скрылся. Инструментов он набрал на крупную сумму – более 223 тысяч рублей. Чужое имущество он заложил в ломбард, а деньги потратил.

Подсудимого признали в краже с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. Приговор в законную силу пока что не вступил. Причиненный ущерб возмещен злоумышленником в полном объеме добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU