2020-02-27T06:32:20+03:00
Происшествия

Год и 8 месяцев дали приморцу, укравшему строительные инструменты

Злоумышленник пробрался в производственный цех через окно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Житель Владивостока украл строительные инструментыЖитель Владивостока украл строительные инструментыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Мужчина из Владивостока пробрался на производственный цех и украл строительные инструменты. За свое преступление он отсидит 1 год и 8 месяцев в тюрьме. Срок будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Приморского края.

Коварный план по похищению строительных инструментов приморец решил воплотить в жизнь в ноябре прошлого года. Он заранее знал, где в цехе хранится техника, и как примерно можно пробраться в него пробраться. В день Х ему свезло. Мужчина смог незаметно прокрасться мимо сторожки охранника и без лишних глаз повредить окно на нижнем этаже здания. Забрав в цехе все, что ему было нужно, он скрылся. Инструментов он набрал на крупную сумму – более 223 тысяч рублей. Чужое имущество он заложил в ломбард, а деньги потратил.

Подсудимого признали в краже с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. Приговор в законную силу пока что не вступил. Причиненный ущерб возмещен злоумышленником в полном объеме добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Год и 8 месяцев дали приморцу, укравшему строительные инструменты
В центре Владивостока столкнулись две иномарки, одна влетела в грузовик
В Приморье 92-летнюю бабушку ограбили прямо на улице
Энергетики ДРСК подключат к электроснабжению участки многодетных семей в Артёмовском городском округе Приморья
Курящего приморца «спалили» в самолете
«228», или Как житель Владивостока поплатился за наркоторговлю 10 годами своей жизни
Land Cruser надо? Сиделец колонии в Приморье заработал себе еще один срок за продажу выдуманной машины
Поиски пропавшего в Фокино мальчика прекращены
Синоптики рассказали, какой будет погода во Владивостоке 27 февраля 2020 года
Еще один бывший чиновник Приморья «споткнулся» о взятку и попрощался со свободой
Саперы проверили «заминированные» школы и гимназии Владивостока
Цена вопроса - 295 миллионов рублей: на учредителя обанкротившейся ритейл-компании «Три кота» подали в суд в Приморье
Сельские разборки, или как в Новошахтинском мужчина до смерти забил соседа
Шерше ля фам по-Артемовски: в доме на Кирова найден труп мужчины
Власти рассказали, кто в Приморье имеет право на 100% компенсацию за вывоз мусора
Синоптики уточнили прогноз по снежному циклону, который взял курс на Владивосток
Житель Приморья одновременно попрощался с деньгами и хорошим отношением к коллеге
При себе был школьный портфель: в Приморье не могу найти кареглазого Романа