Подросток упал с балкона десятого этажа во Владивостоке
Трагедия развернулась вчера, 26 февраля,во Владивостоке. Очевидцы утверждают, что в районе дома 162 на улице Красного Знамени с балконного подъезда выпал подросток. По их словам, ребенку было 16 лет, он пролетел не менее десяти этажей.
Видео с мертвым мальчиком разлетелось по социальным сетям. Судя по кадрам, одним из первых свидетелей стал мужчина, выходивший из дома. На снятых им кадрах видно, что ребенок лежит в крови без движения. Рядом с ним никого не видно.
Подросток был найден около дома на Красного Знамени. Видео: телеграмм-канал Dpsvvo.! другой источник
Интернет-пользователи после просмотра ролика посчитали подозрительным, что в момент смерти на подростке был портфель.
- Как странно… он вместе с портфелем.
Подобные вещи представители правоохранительных органов не комментируют, ведь дело касается несовершеннолетнего. Источник «КП» подтвердил лишь факт смерти ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU