Подросток упал с балкона десятого этажа во Владивостоке

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия развернулась вчера, 26 февраля,во Владивостоке. Очевидцы утверждают, что в районе дома 162 на улице Красного Знамени с балконного подъезда выпал подросток. По их словам, ребенку было 16 лет, он пролетел не менее десяти этажей.

Видео с мертвым мальчиком разлетелось по социальным сетям. Судя по кадрам, одним из первых свидетелей стал мужчина, выходивший из дома. На снятых им кадрах видно, что ребенок лежит в крови без движения. Рядом с ним никого не видно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763161" frameborder="0"></iframe> Подросток был найден около дома на Красного Знамени. Видео: телеграмм-канал Dpsvvo.! другой источник

Интернет-пользователи после просмотра ролика посчитали подозрительным, что в момент смерти на подростке был портфель.

- Как странно… он вместе с портфелем.

Подобные вещи представители правоохранительных органов не комментируют, ведь дело касается несовершеннолетнего. Источник «КП» подтвердил лишь факт смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU