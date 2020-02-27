2020-02-27T09:55:13+03:00
Общество

Легла под колеса эвакуатора: за скандальную блондинку из Владивостока взялась полиция

Женщину пришлось уговаривать встать с дороги
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жительница Владивостока легла под колеса грузовика. Скрин из видео dps_vlЖительница Владивостока легла под колеса грузовика. Скрин из видео dps_vl
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35-летняя леди из Владивостока легла прямо под колеса эвакуатора, лишь бы ее авто не увозили на штрафстоянку. Инцидент произошел 26 февраля в районе дома № 48 на улице Пологой. Там расположен участок в зоне действия знака «Остановка запрещена», сообщает УМВД по Приморскому краю.

Блондинка из Владивостока припарковала машину в запрещенной зоне и ушла. Нарушение ПДД в тот же день зафиксировали инспекторы: составили предписания, оформили документы и вызвали эвакуатор. Как только грузовой автомобиль погрузил «Митсубиси Мираж» в кузов и поехал, хозяйка машины неожиданно вернулась. Вот только не одна, а со скандалом.

Приморочка не хотела, чтобы ее автомобиль увозили на штрафстоянку. Видео: УМВД по Приморскому краю.

Автолюбительница мгновенно стала звездой соцсетей. Инспектору пришлось уговаривать ее встать с холодного асфальта.

- Вставайте, вы простудитесь!

- Нет, если надо я и под колесо лягу, - заявила женщина.

Представители приморского МВД прокомментировали произошедшее.

- Автолюбительница встала только после долгих уговоров. Мы оформили административные материалы, а автомобиль все-таки доставили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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