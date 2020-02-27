Старушка в Приморье пырнула ножом человека

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе прошлого года 74-летняя старушка из Приморья пырнула ножом человека. Как говорят следователи, у женщины нашли психические расстройства, поэтому она попросту могла не осознавать происходящее. Ее собираются поместить в психиатрический стационар, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Уголовное преступление произошло в поселке Тавричанка. Поводом послужила ссора.

- Женщина нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, чем причинила тяжкий вред здоровью. Мы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда).

Во время расследования бабушка прошла психолого-психиатрическую экспертизу.

- В момент совершения инкриминируемых ей деяний, так и в настоящее время она страдала и страдает психическим расстройством. Может не осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем нуждается в применении к ней мер медицинского характера.

Все материалы дела следователи уже направили в суд, именно он определит дальнейшую судьбу пожилой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU