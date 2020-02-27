2020-02-27T11:29:49+03:00
Общество

Глухонемого мужчину без переднего зуба разыскивают в Приморье

Мужчина ушел из психоневрологического интерната
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В приморье пропал мужчина. Ориентировка: "Примпоиск"В приморье пропал мужчина. Ориентировка: "Примпоиск"
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Эдуард Кусмарцев больше трех недель назад вышел из КГБУ «Майский ПНИ», и с тех пор его никто не видел. Знакомые мужчины отмечают, что он может быть дезориентирован из-за проблем со слухом. 52-летний Эдуард - глухонемой.

Добровольцы отряда «Примпоиск» выставили в своем инстаграме ориентировку мужчины.

Сам Эдуард худощавый с серыми глазами. Рост у него выше среднего - 187 сантиметров. В особых приматах упоминается отсутствие переднего зуба и невнятная речь. В момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном и меховым воротником, черную вязаную шапку, темно-голубой спортивный костюм (на штанах белый лампас), темные ботинки на шнурках.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Эдуарда,

просят позвонить по телефонам:

8 (42351)25-7-02, 23-4-44- ОМВД России по Черниговскому району или 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры;

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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