Во Владивостоке водитель автобуса пошел с пассажирами на таран, за что и попрощался с работой
Во Владивостоке два автобуса - №60 и 98Ц не смогли поделить остановку. Из-за чего первый, наполненный пассажирами, накинулся и протаранил другой. В салоне второго транспорта также были люди. ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на Первой речке, сообщает мэрия Владивостока. Водителя виноватого автобуса уже уволили из компании «Влад Рейс».
В администрации города также порекомендовали всем автопредприятиям, занятым перевозкой пассажиров, провести с водителями дополнительный инструктаж. Начальник управления транспорта Александр Иванов сказал, что считает действия шоферов недопустимыми.
- Они не только создали затор на дороге и повредили собственность компаний, в которых трудятся, но и подвергли опасности жизни пассажиров.
Впрочем, вину обоих водителей еще оценят сотрудники ГИБДД. Правоохранители собираются провести проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU