2020-02-27T11:58:20+03:00
Общество

Во Владивостоке водитель автобуса пошел с пассажирами на таран, за что и попрощался с работой

Ссора между двумя шоферами возникла из-за остановки, которую они не смогли поделить
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке произошло ДТП с двумя автобусамиВо Владивостоке произошло ДТП с двумя автобусами
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Во Владивостоке два автобуса - №60 и 98Ц не смогли поделить остановку. Из-за чего первый, наполненный пассажирами, накинулся и протаранил другой. В салоне второго транспорта также были люди. ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на Первой речке, сообщает мэрия Владивостока. Водителя виноватого автобуса уже уволили из компании «Влад Рейс».

В администрации города также порекомендовали всем автопредприятиям, занятым перевозкой пассажиров, провести с водителями дополнительный инструктаж. Начальник управления транспорта Александр Иванов сказал, что считает действия шоферов недопустимыми.

- Они не только создали затор на дороге и повредили собственность компаний, в которых трудятся, но и подвергли опасности жизни пассажиров.

Впрочем, вину обоих водителей еще оценят сотрудники ГИБДД. Правоохранители собираются провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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