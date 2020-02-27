Снежный циклон ударит по Приморью вечером в пятницу

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:10:18+03:00

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Очередной циклон нагрянет в Приморье завтра, 28 февраля. Из-за него в некоторых районах края выпадут осадки в виде снега, а атмосферное давление упадет, сообщает портал «Примпогода».

Фронтальные разделы вихря пятничным днем нагонят на небо облачности, а уже к вечеру вызовут снег, который постепенно будет охватывать все большую территорию. При этом вместе с циклом придет теплая воздушная масса, максимальные температуры воздуха станут несколько выше: -1…+5 градусов (для сравнения - сегодня термометры показывали -5…+4 градуса).

Во Владивостоке ночью на 27 февраля осадков не ожидается, мороз ослабеет до -6...-8 градусов. Но в пятницу днем начнет натекать облачность, увеличится относительная влажность воздуха. По прогнозам экспертов, может пойти небольшой снег, который сохранится в ночь на субботу. Максимальная температура будет около 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU