Приморец попался с двумя килограммами марихуаны

28 Февр. 2020 2020-02-28T01:14:14+03:00

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Полицейские Дальнереченска задержали 42-летнего мужчину с двумя килограммами марихуаны. Как сказал приморец, специально траву он не выращивал: летом прошлого года нашел кусты дикорастущей маньчжурской конопли, собрал макушечные части растений вместе с семенами и сделал наркотик. Употреблял его сам и "угощал" двух друзей. У него дома правоохранители нашли 2371 грамма каннабиса, что квалифицируется как крупный размер.

Его обвиняют в нескольких преступлениях по 228 статье. Во-первых, за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также за незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства. А во-вторых, за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU