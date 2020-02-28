2020-02-28T01:39:16+03:00
Общество

Приморские родители сдали ЕГЭ по истории за полчаса

С собой им можно было приносить только паспорт и ручку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Родители в Приморье сдали ЕГЭРодители в Приморье сдали ЕГЭ
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В Приморье на днях за школьные парты сели не дети, а их родители. Взрослые люди попробовали сдать ЕГЭ по истории, чтобы на себе прочувствовать, как проходит процедура, сообщает пресс-служба краевого правительства. Акция проходит ежегодно по всей России.

По традиции свои двери для проведения экзаменов для родителей открыла школа №77 во Владивостоке. На входе гостей, которые, к слову, люди непростые (представители общественности и власти), встречали педагоги со списками в руках. на бумагах было указано: кто в какой аудитории будет сдавать экзамен. Перед тем, как направиться в кабинеты, родители сдали на хранение все личные вещи, оставив только ручку и паспорт. И поскольку процедура была полностью проведена по подобию, хоть и понарошку, то и металлоискателем по мамам и папам тоже провели. Тех, кто попытался пронести с собой ключи и телефоны - отправляли обратно.

В экзаменационных аудиториях родителей рассадили строго по назначенным местам и выдали им КИМы с заданиями, объяснив, как правильно заполнять бланки.

В этом году процедуру захотели пройти около 100 человек. Сам экзамен, в отличие от настоящего ЕГЭ, длился всего полчаса. В этом году родители выполняли задания по истории, в прошлых – проходили испытания по основным предметам, математике и русскому языку.

После акции родители с учителями обсуждают вопросы, касающиеся проведения экзамена. К примеру, можно ли дать ребенку на ЕГЭ бутылку воды и что-нибудь перекусить? А вдруг школьник будет нехорошо себя чувствовать или вовсе болеть, можно ли ему давать с собой таблетки? А аппеляцию где и как подавать? По словам педагогов, они всегда открыты к диалогу и на все интересующие вопросы оотно отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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