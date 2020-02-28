"Я вас ненавижу": жительница Владивостока высказалась о 7-балльных пробках
Транспортный коллапс во Владивостоке набирает обороты. С раннего утра в городе стоят пробки, и с каждой минутой ситуация лишь усугубляется. На данный момент сервис "2ГИС" оценивает дорожную ситуацию на 7 баллов. Горожане, опаздывая на работу, высказывают негодование в интернете.
Как и каждый день, самые масштабные заторы образовались на проспекте 100-летия. Движение замедленно по маршруту в обе стороны. В дополнение дорогу на Русской улице, судя во всему, и вовсе парализовало, она выделена темно-красным цветом. Одна из горожанок, находившаяся в том районе, высказалась.
- Что за... с утра пораньше?! - возмущается Екатерина.
Неподалеку от нее, ближе к кольцу Багратиона стоит некий Павел и тоже делится впечатлениями.
- Как обычно - еле едем.
"Адской пробкой" владивостокцы прозвали участок пути на улице Анны Щетининой. Серьезный затор, затронул Золотой мост в сторону центра. Около лицея №41 на Воропаева сегодня также проблемный путь, да до такой степени, что некая Ирина решила признаться в своих чувствах.
- Я вас ненавижу, 20 минут ехала до перекрестка!
А тем временем красным цветом выделены проспекты Красного Знамени и Океанский, а также улицы: Мордовцева, Фонтанная, Стрелочная, Луговая, Вилкова, Деревенская, Светланская.
ИСТОЧНИК KP.RU