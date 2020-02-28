В центре Владивостока тушат трехэтажный дом
Утром 28 февраля во Владивостоке загорелся дом на улице Уткинской. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь около 160 квадратных метров. К месту происшествия сейчас стянуты 8 спецмашин и 28 брандмейстеров.
Сообщение о возгорании в трехэтажном доме на Уткинской, 14, поступило в 8:00. Первые расчеты Владивостокского гарнизона пожарной охраны приехали по указанному адресу уже через 2 минуты. В здании горели часть помещений на последнем этаже и чердак.
В центре Владивостока загорелось трехэтажное здание.Видео:dpscontrol125rus
– Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку внутри здания и никого не обнаружили, – констатировала пресс-служба ГУМЧС России по Приморскому краю.
Очаг возгорания удалось локализовать в 08:44. Сейчас тушение продолжается. По предварительным данным, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU