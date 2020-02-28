2020-02-28T03:36:13+03:00
Происшествия

В центре Владивостока тушат трехэтажный дом

Огонь распространился на 160 квадратных метров, на месте ЧП работает три десятка пожарных [видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке загорелось административное зданиеВо Владивостоке загорелось административное зданиеФото: Милана СОКОЛ
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Утром 28 февраля во Владивостоке загорелся дом на улице Уткинской. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь около 160 квадратных метров. К месту происшествия сейчас стянуты 8 спецмашин и 28 брандмейстеров.

Сообщение о возгорании в трехэтажном доме на Уткинской, 14, поступило в 8:00. Первые расчеты Владивостокского гарнизона пожарной охраны приехали по указанному адресу уже через 2 минуты. В здании горели часть помещений на последнем этаже и чердак.

В центре Владивостока загорелось трехэтажное здание.Видео:dpscontrol125rus

– Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку внутри здания и никого не обнаружили, – констатировала пресс-служба ГУМЧС России по Приморскому краю.

Очаг возгорания удалось локализовать в 08:44. Сейчас тушение продолжается. По предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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