2020-02-28T04:46:08+03:00
Общество

Голубоглазая красотка пропала в Приморье

Девочку модельной внешности ищет полиция и волонтеры
Милана СОКОЛ
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Девочка пропала 27 февраля. Фото: primpoisk25Девочка пропала 27 февраля. Фото: primpoisk25Фото: Милана СОКОЛ
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13-летняя Светлана Карпова с 27 февраля не выходит на связь с родными. Девочка ушла из дома ранним утром и до настоящего момента ее местонахождения неизвестно. Голубоглазую красотку из Фокино сейчас ищут полицейские и волонтеры.

Согласно ориентировке, у Светы среднее телосложение, рост 165-167 сантиметров. Волосы светлые, чуть ниже плеч, глаза голубые. Девочка была одета в парку темно-зеленого цвета с коричневым мехом на капюшоне и черную вязаную шапку с красной надписью Red Bull. Светлана была в белом шарфе, голубых джинсах и черных высоких ботинках.

Пропавшая жительница Фокино ушла из дома вчера, в 07:30. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по следующим телефонам: 8 (42339) 2-44-52, 2-45-53 – МОМВД России по ЗАТО город Фокино или 102 – полиция. Также информацию можно передать волонтерам «Примопоиска» по номеру: 8-914-721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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