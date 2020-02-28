2020-02-28T05:31:33+03:00
Происшествия

ДТП с грузовиками заблокировало проезд в Советском районе Владивостока

Два гиганта встретились на узкой межквартальной дороге [фото]
Милана СОКОЛ
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Большегрузы заблокировали проезд.Фото: AK_VDK, dps_vlБольшегрузы заблокировали проезд.Фото: AK_VDK, dps_vl
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Авария с участием двух грузовиков случилась на узком участке в Советском районе Владивостока. Большегрузы не смогли поделить проезд на Чапаева. К счастью, пострадали только машины.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. AK_VDK, dps_vl

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. AK_VDK, dps_vl

ДТП случилось 28 февраля, возле дома №3в на Чапаева. Как сообщает аварийный комиссар, который выезжал на место. Volvo выруливал с прилегающей территории на главную дорогу и не пропустил Hino.

Авария произошла на узкой межквартальной дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария произошла на узкой межквартальной дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

Грузовые автомобили заняли внушительную часть дороги, создавая помехи для других участников движения. После составления схемы, машины убрали с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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