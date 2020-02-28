ДТП с грузовиками заблокировало проезд в Советском районе Владивостока
Авария с участием двух грузовиков случилась на узком участке в Советском районе Владивостока. Большегрузы не смогли поделить проезд на Чапаева. К счастью, пострадали только машины.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. AK_VDK, dps_vl
ДТП случилось 28 февраля, возле дома №3в на Чапаева. Как сообщает аварийный комиссар, который выезжал на место. Volvo выруливал с прилегающей территории на главную дорогу и не пропустил Hino.
Авария произошла на узкой межквартальной дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl
Грузовые автомобили заняли внушительную часть дороги, создавая помехи для других участников движения. После составления схемы, машины убрали с проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU