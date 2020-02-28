2020-02-28T06:37:56+03:00
Общество

Стартап на масленицу: юные жители Владивостока готовы испечь за вас блины, если вам лень

Необычные объявления от 16-летних подростков появились в подъездах Владивостока.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Объявление, которое появилось в одном из подъездов ВладивостокаОбъявление, которое появилось в одном из подъездов Владивостока
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"Ты хочешь на завтрак блины, но тебе некогда готовить? Я тебе в этом помогу! Напиши мне вечером, и утром жди блины с пылу, с жару!" - объявления с таким текстом появились в подъездах Владивостока.

Что примечательно, авторство объявлений разное, как и номера телефонов. В одном доме услуги по выпеканию блинов предлагает 16-летняя Алина, а в другом - 16-летний Александр. Оба подростка пишут, что любят, а главное, умеют готовить.

Александр работает в другой части города, поэтому сложно назвать его конкурентом Алины.

Александр работает в другой части города, поэтому сложно назвать его конкурентом Алины.

Алина говорит, что с Александром не знакома, но конкурентом его не считает, так как они работают в разных частях города. Каждый из них работает только на себя. Причем для Алины эта идея стана началом ее карьеры кондитера на дому.

Расписание строгое. Прием заказов до 21:00, а доставка на следующее утро в промежутке с 6:00 до 10:00. Свои услуги юные любители блинов предлагают до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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