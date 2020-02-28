Парень из Приморья зарезал своего шестилетнего брата
23-летний парень из поселка Южно-Морской зарезал своего младшего брата, об этом редакции «КП-Владивосток» рассказал источник. По его словам, убитому мальчику было шесть лет.
Очевидцы рассказали, что после произошедшего молодой человек побежал купаться в море, а, вернувшись, спросил: «Полиция приехала?» Предположительно, у приморца могли быть серьезные проблемы с психикой.
В правоохранительных органах часть информации подтвердили: малыш действительно был найден мертвым. Подробности произошедшего не разглашаются, поскольку погиб несовершеннолетний. По факту смерти ребенка Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU