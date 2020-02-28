Парень из Приморья зарезал своего шестилетнего брата

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:49:09+03:00

По словам очевидцев, у молодого человека проблемы с психикой

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23-летний парень из поселка Южно-Морской зарезал своего младшего брата, об этом редакции «КП-Владивосток» рассказал источник. По его словам, убитому мальчику было шесть лет.

Очевидцы рассказали, что после произошедшего молодой человек побежал купаться в море, а, вернувшись, спросил: «Полиция приехала?» Предположительно, у приморца могли быть серьезные проблемы с психикой.

В правоохранительных органах часть информации подтвердили: малыш действительно был найден мертвым. Подробности произошедшего не разглашаются, поскольку погиб несовершеннолетний. По факту смерти ребенка Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU