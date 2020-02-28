В Приморье неизвестный мужчина обстрелял авто прямо на трассе

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:03:40+03:00

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Вооруженный хулиган обстрелял автомобиль жителя Приморского края прямо во время движения. ЧП случилось на дороге в Кавалеровском муниципальном районе. Из-за стрельбы водитель едва не попал в ДТП, а, когда сумел остановить машину, был снова атакован.

Житель Кавалеровского района обратился в полицию с просьбой найти его обидчика, который устроил беспредел на дороге. По словам 30-летнего пострадавшего, он вечером мирно ехал по дороге, когда по его машине начал стрелять неизвестный мужчина.

Парень чудом сумел разъехаться с другим авто, свернул на обочину и остановился. Пытаясь выяснить причины столь агрессивного поведения, водитель вышел из авто. Ну стоило покинуть салон, как в его сторону полетели пули. Автомобилист уверяет, что оппонент стрелял из травматического пистолета через окно. Жертве пришлось скатываться в овраг.

Когда неадекватный незнакомец уехал, испуганный парень позвонил в полицию. Местный житель заверил, что врагов у него нет, да и ссор ни с кем не возникало. Автомобилист предположил, что его могли с кем-то перепутать. Вооруженного хулигана теперь ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU