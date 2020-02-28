"Народ, не суйтесь в город": первые жертвы снегопада во Владивостоке

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:01:33+03:00

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Владивосток снова засыпает снегом, дороги уже скользкие, не обошлось и без аварий. К вечеру пятницы город сковали 8-балльные пробки, водители советуют не соваться в город.

Согласно Яндекс-картам, пробки сковали центральную улицу по направлению на Луговую площадь, проспект Красного Знамени и Народный проспект в сторону Третьей Рабочей и улицу Котельникова в сторону площади Баляева, улицу Олега Кошевого в сторону Окатовой. Пробки на Черемуховой, Окатовой, Вилкова, Калинина, Луговой, Шилкинской, Снеговой и других улицах.

Сильно осложнено движение по улице Адмирала Юмашева в сторону Нейбута. На спуске в районе авторынка массовая авария и очень скользкая дорога. Жители микрорайона Зеленый угол советуют друг другу не пытаться в город, микрорайон оказался отрезан от остального Владивостока.

В мэрии уточнили, что в ближайшие часы придется снова перекрыть улицу Шефнера, из-за своей крутизны в такую погоду она не безопасна. А вот трассу Седанка-Патрокл пока решено не перекрывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763500" frameborder="0"></iframe> Массовая авария в районе авторынка Зеленый угол во Владивостоке.

По данным МЧС, на юге и юго-востоке края за 12 часов выпадет до 12 миллиметров осадков. Во Владивостоке снег прогнозируются и 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU