2020-02-28T14:07:16+03:00
Общество

Трассу Седанка - Патрокл во Владивостоке перекрывают из-за снегопада

За ночь в городе обещают до 12 миллиметров осадков
Сергей БАЛАНОВ
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ГИБДД Владивостока приняла решение ограничить движение по трассе Седанка - Патрокл вечером 28 февраля из-за сильного снегопада. В городе уже регистрируются массовые аварии, подъемы и спуски скользкие, водителей просят быть осторожными.

Перекрывается и улица Шефнера - самый крутой владивостокский спуск. Ограничения будут действовать, пока дороги не почистят.

По данным МЧС, на юге и юго-востоке края за 12 часов выпадет до 12 миллиметров осадков. Во Владивостоке снег прогнозируются и 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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