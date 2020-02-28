Трассу Седанка - Патрокл во Владивостоке перекрывают из-за снегопада
За ночь в городе обещают до 12 миллиметров осадков
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ГИБДД Владивостока приняла решение ограничить движение по трассе Седанка - Патрокл вечером 28 февраля из-за сильного снегопада. В городе уже регистрируются массовые аварии, подъемы и спуски скользкие, водителей просят быть осторожными.
Перекрывается и улица Шефнера - самый крутой владивостокский спуск. Ограничения будут действовать, пока дороги не почистят.
По данным МЧС, на юге и юго-востоке края за 12 часов выпадет до 12 миллиметров осадков. Во Владивостоке снег прогнозируются и 29 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU