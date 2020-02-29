Мэрия Владивостока проводит проверку погони снегоуборщика за косулей

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:07:18+03:00

КамАЗ гонится за косулей по трассе под Владивостоком

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В администрации Владивостока сообщили, что уже ознакомились с видеороликом, на котором водитель снегоуборочной техники, по всей видимости, муниципальный служащий, гоняется в ночь на 29 февраля за косулей по перекрытой из-за снегопада трассе Седанка – Патрокл.

- Сейчас проводится внутренняя проверка, - сообщил представитель мэрии Владивостока.

Тем временем, ролик стремительно набирает популярность в сети, обрастая огромным количеством комментариев. Похоже, владивостокцы единодушны и осуждают поступок водителя. Самые сдержанные предлагают голову включать, другие – открутить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763685" frameborder="0"></iframe> Водитель снегоуборочной техники устроил гонки с косулей и задавил ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU