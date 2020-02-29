2020-02-29T09:07:18+03:00
Происшествия

Мэрия Владивостока проводит проверку погони снегоуборщика за косулей

Видео странных гонок стремительно набирает популярность в сети [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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КамАЗ гонится за косулей по трассе под ВладивостокомКамАЗ гонится за косулей по трассе под Владивостоком
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В администрации Владивостока сообщили, что уже ознакомились с видеороликом, на котором водитель снегоуборочной техники, по всей видимости, муниципальный служащий, гоняется в ночь на 29 февраля за косулей по перекрытой из-за снегопада трассе Седанка – Патрокл.

- Сейчас проводится внутренняя проверка, - сообщил представитель мэрии Владивостока.

Тем временем, ролик стремительно набирает популярность в сети, обрастая огромным количеством комментариев. Похоже, владивостокцы единодушны и осуждают поступок водителя. Самые сдержанные предлагают голову включать, другие – открутить.

Водитель снегоуборочной техники устроил гонки с косулей и задавил ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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