Мэрия Владивостока проводит проверку погони снегоуборщика за косулей
В администрации Владивостока сообщили, что уже ознакомились с видеороликом, на котором водитель снегоуборочной техники, по всей видимости, муниципальный служащий, гоняется в ночь на 29 февраля за косулей по перекрытой из-за снегопада трассе Седанка – Патрокл.
- Сейчас проводится внутренняя проверка, - сообщил представитель мэрии Владивостока.
Тем временем, ролик стремительно набирает популярность в сети, обрастая огромным количеством комментариев. Похоже, владивостокцы единодушны и осуждают поступок водителя. Самые сдержанные предлагают голову включать, другие – открутить.
Водитель снегоуборочной техники устроил гонки с косулей и задавил ее.
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ИСТОЧНИК KP.RU