«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:08:53+03:00

Следователи уже изъяли в администрации района технику, чтобы установить личности шутников

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Главной новостью последнего дня зимы в Приморье, похоже, станет шутка неизвестных злоумышленников, который включили на большом экране на центральной площади села Михайловка гей-порно. Прямо в разгар народных гуляний по случаю Масленицы. Внимание событие привлекло огромное, о нем написали многие СМИ.

«Комсомольская правда» решила пообщаться с чиновниками района и узнать, как они справляются с нахлынувшей сомнительной славой. И поскольку глава района Владимир Архипов временно был вне сети, мы поговорили с его заместителем Еленой Александровной Саломай.

- Расскажите, что произошло?

- У нас шел праздник, шикарный праздник, гуляния на площади. Уже подожгли чучело, люди гуляли, веселились. И вдруг на экране начинается ролик этот. Причем, он шел несколько секунд, 20-30 секунд, наверное. Но его тут же успели снять на видео и распространить в сети. Словно какая-то подготовленная диверсия.

Мы сразу же среагировали, прекрати ли подачу питания на этот экран. Все сразу прекратили. Праздник успешно закончился.

- Администрация района на ушах, наверное?

- А вы как думаете?

- Или просто посмеялись над шуткой?

- Разве это шутка? Это какая-то спланированная акция. Мы все на ногах, постоянно кто-то звонит. Вы мне уже сорок пятый позвонили, наверное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763703" frameborder="0"></iframe> В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

- Вы знаете, кто это сделал?

- Это уже не наша забота. Мы сразу обратились в правоохранительные органы, приехали следователи-дознаватели, приехали даже краевики. У нас изъяли технику, изъяли оборудование, с помощью которого это было сделано. Сейчас дознаватели работают у нас в администрации. Так что это будет расследоваться на высоком уровне.

- А зачем это сделали? Так хотели сорвать праздник?

- Не думаю. Дело в том, что праздник к тому времени уже заканчивался. Уже Масленицу сожгли, осталось допеть последнюю песню. Это была уже кульминация праздника.

- Дискредитировать администрацию хотели?

- Наверное.

- А кого-то из сотрудников администрации вы подозреваете?

- У нас людей нечистоплотных, я считаю, нет. У нас все люди порядочные. Я с ними работаю уже не первый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU