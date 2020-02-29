«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу
Главной новостью последнего дня зимы в Приморье, похоже, станет шутка неизвестных злоумышленников, который включили на большом экране на центральной площади села Михайловка гей-порно. Прямо в разгар народных гуляний по случаю Масленицы. Внимание событие привлекло огромное, о нем написали многие СМИ.
«Комсомольская правда» решила пообщаться с чиновниками района и узнать, как они справляются с нахлынувшей сомнительной славой. И поскольку глава района Владимир Архипов временно был вне сети, мы поговорили с его заместителем Еленой Александровной Саломай.
- Расскажите, что произошло?
- У нас шел праздник, шикарный праздник, гуляния на площади. Уже подожгли чучело, люди гуляли, веселились. И вдруг на экране начинается ролик этот. Причем, он шел несколько секунд, 20-30 секунд, наверное. Но его тут же успели снять на видео и распространить в сети. Словно какая-то подготовленная диверсия.
Мы сразу же среагировали, прекрати ли подачу питания на этот экран. Все сразу прекратили. Праздник успешно закончился.
- Администрация района на ушах, наверное?
- А вы как думаете?
- Или просто посмеялись над шуткой?
- Разве это шутка? Это какая-то спланированная акция. Мы все на ногах, постоянно кто-то звонит. Вы мне уже сорок пятый позвонили, наверное.
В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.
- Вы знаете, кто это сделал?
- Это уже не наша забота. Мы сразу обратились в правоохранительные органы, приехали следователи-дознаватели, приехали даже краевики. У нас изъяли технику, изъяли оборудование, с помощью которого это было сделано. Сейчас дознаватели работают у нас в администрации. Так что это будет расследоваться на высоком уровне.
- А зачем это сделали? Так хотели сорвать праздник?
- Не думаю. Дело в том, что праздник к тому времени уже заканчивался. Уже Масленицу сожгли, осталось допеть последнюю песню. Это была уже кульминация праздника.
- Дискредитировать администрацию хотели?
- Наверное.
- А кого-то из сотрудников администрации вы подозреваете?
- У нас людей нечистоплотных, я считаю, нет. У нас все люди порядочные. Я с ними работаю уже не первый год.
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ИСТОЧНИК KP.RU