Гроб на льду Амурского залива удивил жителей Владивостока

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:44:47+03:00

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Владивосток сегодня гадает, что же за таинственный гроб появился на льду Амурского залива, буквально в центре города, в двухстах метрах от набережной Спортивной гавани. Очевидцы уверят, что его принесли сюда китайцы ради какого-то обряда. Соцсети гадают, что это могло быть, но ясного ответа до сих пор не прозвучало.

- Китайцы устроили какой-то обряд на набережной, притащили гроб прямо на лед. Народ шутит, что коронавирус в России хоронят, - такое сообщение пришло в группу «КП» в WhatsApp вместе с фотографиями. На них – вполне натуральный гроб на фоне моря, украшенный цветами. Метрах в 20 крышка, рядом крест. И куча вопросов.

- В общем, у рыбака спросил, что да как, сказал, что с самого утра китайцы человек 15-20 было, всех отгоняли, церемония какая-то была у них, - пишут в соцсетях.

В нескольких метрах от гроба лежала и крышка с крестом. Фото: предоставлено очевидцами

Тот факт, что гроб принесли граждане Китая, породил огромное количество шуток про коронавирус. Но если серьезно, редакции не удалось найти информацию о каких-то китайских обрядах, связанных с гробами, замершим морем, концом зимы или чем-то еще.

Наиболее правдоподобная версия – кто-то устроил тут фотосессию или инимал фильм. Но почему они не забрали свой реквизит, когда уходили? В сети появился ролик, на нем видно и гроб, и крышку, и много следов вокруг, но ни одного человека. Только рыбаки вдалеке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763718" frameborder="0"></iframe> Гроб на льду Амурского залива удивил горожан.

Правда, на одной из присланных фотографий двое парней уносят гроб в сторону берега. Видимо, все-таки бросить его тут не планировали.

К сожалению, редакции не удалось выяснить достоверно, что это было. В мэрии города про гроб тоже знают, но разводят руками.

Гроб все же унесли, но осадочек, как говорится, остался. Фото: предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU