Особенный день: 29 февраля в Приморье родились 16 малышей

1 Март 2020 2020-03-01T07:27:17+03:00

Девять девочек и семь мальчиков порадовали сразу несколько семей

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В Приморье в самый редкий зимний день родились 16 малышей. Девять девочек и семь мальчиков в субботу, 29 февраля, стали долгожданным прибавлением в нескольких семьях, - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лидером по новорожденным стал роддом №4. Вчера в нем на свет появились два мальчика и три девочки. Сразу за ним идет Перинатальный центр - на 7 часов вечера 29 февраля в нем родились четыре малыша: три мальчика и одна девочка. Бронзу по количеству родов поделили родом краевой больницы №1 и роддом №3 - по три новорожденных.

Как рассказала главврач роддома №3 Светлана Сагайдачная, все матери у них рожали самостоятельно, никакого кесарева.

- Роды прошли мягко и без осложнений, детки замечательные и здоровые.

В краевом роддоме еще ждут нескольких малышей.

- У нас еще две женщины находятся в родах. Ждем сегодня еще пополнения, - сообщила заведующая краевым роддомом Алеся Ширковец.

ИСТОЧНИК KP.RU