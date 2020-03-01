В Уссурийске спасатели вытащили из огня мужчину

1 Март 2020 2020-03-01T13:26:17+03:00

Пожар произошел в одной из квартиры жилого дома

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Приморские спасатели 29 февраля вытащили из горящей квартиры мужчину. В доме произошел серьезный пожар, прибывшим на место специалистам МЧС, пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы. О ЧП рассказали представители пресс-службы управления.

Сигнал о возгорании, в квартире дома, расположенного на улице Крестьянская поступил на пульт пожарной охраны города в 16.26 минут. Уже через 4 минуты спасатели начали борьбу с пламенем: тушили горящие вещи, устраняли черный дым, валивший из балкона. Мужчину, который, как оказалось, находился в самом эпицентре, пожарные вывели на свежий воздух. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

- Благодаря незамедлительному сообщению очевидцев о происшествии и профессионализму огнеборцев была спасена человеческая жизнь. Кроме того, ребята не допустили распространение огня на большую площадь.

Пожар потушили в 17.10 минут. Площадь горения составила 10 квадратных метров. На тушении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU