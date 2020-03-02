2020-03-02T04:25:54+03:00
Происшествия

Элитный кроссовер превратился в груду металла после встречи с ЗИЛом в Приморье

Авария произошла на неосвещенной трассе в Надеждинском районе [фото]
Милана СОКОЛ
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Кроссовер врезался в большегрузКроссовер врезался в большегрузФото: dps_vl
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Серьезная авария случилась в темное время суток на неосвещенной трассе Надеждинского района Приморья. Дорогостоящий кроссовер на всем ходу протаранил ЗИЛ. От удара передняя часть Infinity изменилась до неузнаваемости.

ДТП произошло в поселке Мирный. По словам очевидцев, водитель большегруза планировал развернуться и стоял в ожидании, когда его пропустит встречный поток. На темном участке дороги следующий за ним автомобилист не заметил ЗИЛ. В неравной схватке с отечественным тяжеловесом «японец» явно проиграл. Восстановление авто явно будет стоить довольно дорого. К счастью, обошлось без жертв.

В темноте автомобилист не заметил огромную машину Фото: dps_vl

В темноте автомобилист не заметил огромную машинуФото: dps_vl

Жители региона сетуют, что участок трассы от Уссурийска до Надеждинска практически не освещен.

Автомобилисты жалуются на неосвещенную трассу Фото: dps_vl

Автомобилисты жалуются на неосвещенную трассуФото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

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