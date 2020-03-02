Режим изоляции: туристов, прибывших в Приморье из Кореи, проверяют на коронавирус

2 Март 2020 2020-03-02T10:31:14+03:00

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В аэропорту Владивостока развернулась настоящая операция «Коронавирус». Все туристы, прибывшие в дальневосточную столицу из Кореи, проходят лабораторную диагностику и тщательный медосмотр. На месте работают специалисты регионального Роспотребнадзора. Разумеется, мероприятия направлены на предотвращение завоза коронавируса на территорию Приморья.

По информации пресс-службы правительства, все прибывшие получают инструктаж от главного санитарного врача Приморья. В нем подробно говорится о том, как себя нужно вести.

- Граждане, прибывшие из Кореи, обязаны находиться в режиме изоляции определенное количество дней под медицинским наблюдением, в том числе не посещать работу и другие общественные места. Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, а именно, дважды в сутки измерять температуру тела и вести температурный лист, который необходимо ежедневно направлять специалистам территориальной поликлиники, – пояснили в ведомстве.

Не забывайте, что при первых признаках заболевания нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU