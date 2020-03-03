Куратор Приморского океанариума получил 12 лет колонии

3 Март 2020 2020-03-03T08:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес сегодня, 3 марта, приговор бывшему директору ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО». Андрей Поплавский признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, а также в растрате при строительстве океанариума. «Суд назначил Поплавскому наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 400 млн рублей», — сообщил представитель суда.

Уголовное дело в отношении Поплавского по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество»было возбуждено в ноябре 2014 года. Как доказало следствие, обвиняемый завышал расценки в договорах на выполнение работ не менее чем на 10% и растратил таким образом около 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, строитель получил от подрядчиков коммерческий подкуп в размере 145 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил и почти наверняка будет обжалован осужденным, так как Поплавский свою вину не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU