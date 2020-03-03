2020-03-03T11:13:06+03:00
Общество

4 тяжелых несчастных случая на производстве зарегистрировано в Приморье на прошлой неделе

Три из них случились во Владивостоке в строительной компании "Альянс"
Константин МИХАЙЛОВ
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4 несчастных случая на производстве за неделю4 несчастных случая на производстве за неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Официальный сайт Федерации профсоюзов Приморского края сообщил, что трое отделочников при падении фасадного подъемника с высоты 15 метров получили переломы разной степени тяжести. Однако, после инцидента работодатель отказался признать мужчин своими работниками, так как официального подтверждения трудоустройства у пострадавших нет.

Четвертым человеком, получившим серьезную травму во время работы, стал 40-летний стропальщик компании "Восточная верфь". При перемещении листового металла он получил перелом костей голени.

Сообщается, что представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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