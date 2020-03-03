4 тяжелых несчастных случая на производстве зарегистрировано в Приморье на прошлой неделе
Официальный сайт Федерации профсоюзов Приморского края сообщил, что трое отделочников при падении фасадного подъемника с высоты 15 метров получили переломы разной степени тяжести. Однако, после инцидента работодатель отказался признать мужчин своими работниками, так как официального подтверждения трудоустройства у пострадавших нет.
Четвертым человеком, получившим серьезную травму во время работы, стал 40-летний стропальщик компании "Восточная верфь". При перемещении листового металла он получил перелом костей голени.
Сообщается, что представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU