2020-03-05T09:03:43+03:00
Общество

Бывшее общежитие во Владивостоке станет домом для бюджетников по программе «Арендное жилье»

Арендная плата после реконструкции будет ниже рыночной почти на 50 %
Константин МИХАЙЛОВ
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Задача программы "Арендное жилье" сделать жилье доступным. Фото: сайт правительства Приморского краяЗадача программы "Арендное жилье" сделать жилье доступным. Фото: сайт правительства Приморского края
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Три сотни квартир в здании по адресу Спиридонова, 11, во Владивостоке будут предоставлены работникам бюджетной сферы в аренду. Правительство края обещает, что коммерческий найм этого жилья будет стоить почти в два раза меньше, чем на рынке. Более того, те, кто получит квартиру, сможет ее выкупить, оформив ипотеку.

Стоимость квадратного метра будет не более 75 тысяч рублей, что ниже среднерыночной цены. Реконструкцию в бывшем общежитии должны сделать до конца года.

Дом на Спиридонова станет «пилотным» в программе «Арендное жилье» в Приморье. Председатель правительства региона Вера Щербина, сообщила, что часть квартир планируется передать под распределение среди молодежи - в первую очередь специалистов в медицине и образовании.

В ближайшие три года по программе планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья – почти 2 тысячи квартир. Во Владивостоке такие дома появятся на улицах Снеговая, Поселковая 2-я, Тополевая. В глубинке - в Большом Камне, Хорольском округе, Ханкайском и Анучинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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