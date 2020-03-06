Приморье выбилось в лидеры по использованию технологий связи VoLTE и VoWiFi

6 Март 2020 2020-03-05T15:50:24+03:00

Аналитики подтвердили, что наиболее востребованными оказались звонки через сети LTE и Wi-Fi у владельцев смартфонов Apple и Samsung

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«МТС» зафиксировал рост популярности технологий связи VoLTE и VoWi-Fi в Приморском крае: регион в числе лидеров по использованию инноваций. Наиболее востребованы звонки через сети LTE и Wi-Fi у владельцев смартфонов Apple и Samsung.

По данным аналитиков МТС, каждый пятый абонент в январе воспользовался новыми технологическими возможностями и звонил с помощью VoLTE или VoWi-Fi. Если суммировать продолжительность всех разговоров через сети LTE и Wi-Fi, получится почти миллион часов. Таким образом, жители Приморья оказались самыми разговорчивыми не только на Дальнем Востоке, но и одними из самых общительных в стране, немного уступив Санкт-Петербургу, Новосибирску, Уфе и Краснодару.

Наиболее популярны Интернет-звонки у обладателей смартфонов марки Apple. Среди владельцев «яблочных» гаджетов чаще всего через Интернет звонят владельцы IPhone 7 и IPhone X. Из смартфонов других брендов услуга популярна у пользователей смартфонов Samsung Galaxy S8 и Honor 10.

Технология VoLTE —то есть способ передачи голоса по сети LTE— обеспечивает почти мгновенное соединение и высокое качество звука, как при разговоре с человеком на расстоянии вытянутой руки. При этом, VoLTE позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, например, листать ленту в соцсетях или читать новости. С помощью VoWi-Fi можно принимать звонки и разговаривать по обычному мобильному номеру даже там, где соединение с сотовой сетью не идеальное, но есть Wi-Fi, в том числе, за границей. При этом, технология имеет ряд отличий от звонков через мессенджеры: при включенной на смартфоне функции «звонки через Wi-Fi» вызов проходит как обычный телефонный звонок.

Новые технологии связи VoLTE и VoWi-Fi в Приморье доступны только абонентам МТС. Интернет-звонки возможны, если одна или обе технологии поддерживаются телефоном абонента. При этом, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.