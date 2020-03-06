На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко
В Уссурийске в 69 лет скоропостижно скончался Почетный гражданин Уссурийского городского округа, Заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Петрович Шевченко.
С именем Сергея Петровича уже несколько десятилетий в Уссурийске ассоциируют мотоспорт. Всю жизнь Шевченко посвятил спортивной и тренерской деятельности. Как спортсмен выступал на соревнованиях внутри страны и за ее пределами. Последнее место работы – Детско-юношеская спортивная школа Уссурийского городского округа. В 2010 году Сергею Петровичу было присвоено звание Почетного гражданина УГО.
Администрация Уссурийского городского округа выразила соболезнования родным и близким Сергея Петровича.
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ИСТОЧНИК KP.RU