2020-03-06T05:36:46+03:00
Общество

На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко

За время тренерской работы он воспитал четверых чемпионов мира по мотоспорту, двух чемпионов Советского Союза
НИКИТА СЕРГЕЕВ
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Шевченко Сергей Петрович. Фото: пресс-служба администрации УГОШевченко Сергей Петрович. Фото: пресс-служба администрации УГО
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В Уссурийске в 69 лет скоропостижно скончался Почетный гражданин Уссурийского городского округа, Заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Петрович Шевченко.

С именем Сергея Петровича уже несколько десятилетий в Уссурийске ассоциируют мотоспорт. Всю жизнь Шевченко посвятил спортивной и тренерской деятельности. Как спортсмен выступал на соревнованиях внутри страны и за ее пределами. Последнее место работы – Детско-юношеская спортивная школа Уссурийского городского округа. В 2010 году Сергею Петровичу было присвоено звание Почетного гражданина УГО.

Администрация Уссурийского городского округа выразила соболезнования родным и близким Сергея Петровича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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