На 70-м году ушел из жизни легендарный приморский мотогонщик Сергей Шевченко

6 Март 2020 2020-03-06T05:36:46+03:00

За время тренерской работы он воспитал четверых чемпионов мира по мотоспорту, двух чемпионов Советского Союза

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске в 69 лет скоропостижно скончался Почетный гражданин Уссурийского городского округа, Заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Петрович Шевченко.

С именем Сергея Петровича уже несколько десятилетий в Уссурийске ассоциируют мотоспорт. Всю жизнь Шевченко посвятил спортивной и тренерской деятельности. Как спортсмен выступал на соревнованиях внутри страны и за ее пределами. Последнее место работы – Детско-юношеская спортивная школа Уссурийского городского округа. В 2010 году Сергею Петровичу было присвоено звание Почетного гражданина УГО.

Администрация Уссурийского городского округа выразила соболезнования родным и близким Сергея Петровича.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU