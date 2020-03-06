2020-03-06T12:13:10+03:00
Общество

Первый приют для бездомных собак и кошек появился во Владивостоке

А вместе с ним у животных появился шанс, что их когда-нибудь назовут домашними питомцами
Константин МИХАЙЛОВ
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В приюте "Умка" животным комфортно. Фото: сайт правительства Приморского краяВ приюте "Умка" животным комфортно. Фото: сайт правительства Приморского края
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Приют «Умка» для безнадзорных животных открылся в пригороде Владивостока в здании по адресу Маковского, 239. Там четвероногие друзья человека не просто ожидают своих новых владельцев, но и получают необходимый уход, лечение, животных бесплатно стерилизуют и вакцинируют.

Приют организован общественным фондом помощи бездомным животным «Умка». Это полностью некоммерческая организация, которую в 2014 году организовали неравнодушные люди.

Специалисты ветеринарной инспекции Приморского края, осмотрев приют отметили, что места содержания животных, рабочие и подсобные помещения соответствуют всем необходимым требованиям. «Внутри дома в специальных помещениях содержатся кошки, в вольерах на улице ждут своих новых владельцев собаки. Приют получит бесплатную стерилизацию, услуги по чипированию и вакцинации животных», – говорится в сообщении.

По информации сайта правительства Приморья, в 2020 году в крае откроют не менее шести приютов для безнадзорных животных. Для некоммерческих организаций предусмотрены гранты на общую сумму почти 26 миллионов рублей, а также деньги на ветеринарные расходы и стерилизацию.

Телефоны «Умки» для справок: 8 (914) 790-08-33 Анна, 8 (904) 629-94-23 Ксения, 8 (914) 705-75-22 Екатерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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